Sportabzeichen : Wo Olympia-Sieger Amateuren Lust am Sport vermitteln

Wo Olympia-Sieger Amateuren Lust am Sport vermitteln

Aline Rotter-Focken, Olympia-Siegerin und Weltmeisterin im Ringen, ist auch in Ottweiler am Start. Foto: dpa/Jan Woitas

Ottweiler Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes kommt mit ehemaligen Weltklasse-Athletinnen nach Ottweiler.

(red) Am Mittwoch, 20. Juli, macht die Sportabzeichen-Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Ottweiler halt. Die Veranstalter um den Landessportverband für das Saarland (LSVS) rechnen im Laufe der Veranstaltung im Stadion Im Alten Weiher mit etwa 1000 Teilnehmern. Der Vormittag gehört ab 10.30 Uhr den Schülern aus den angemeldeten Schulen, am Nachmittag ab 13.30 Uhr sind alle Sportbegeisterten eingeladen, die Disziplinen des Deutschen Sportabzeichens auszuprobieren oder gleich abzulegen – eine Anmeldung ist nicht notwendig.