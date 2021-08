Erfrischung : Neuer Wasserspender für das Gymnasium Ottweiler

Ottweiler Das Gymnasium Ottweiler bekommt einen neuen Wasserspender. Der neue Geschäftsführer der Wasserversorgung Ostsaar Thomas Wagner und der Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Sören Meng überreichten den neuen Wasserspender an Schulleiter Mark Hubertus.

„Statt Wasser in Einweg- oder Plastikflaschen zu kaufen oder von zu Hause mitzubringen, können sich durstige Schülerinnen und Schüler nun Wasser am Wasserspender holen“, so der Wagner. Der Wasserspender ist an die Trinkwasserversorgung der Schule angeschlossen und liefert frisches, regionales Wasser.