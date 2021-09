Richtfest gefeiert : Mehr Platz an der Gutbergschule

Ein Klassenraum in der Erweiterung der Gutbergschule. Foto: az

Saarwellingen Eine Schule platzt aus allen Nähten. Denn in der Gutbergschule in Saarwellingen steigen die Schülerzahlen kontinuierlich an. Deshalb ist seit 2020 eine Erweiterung in Bau, deren Richtfest am Samstagvormittag begangen wurde.

Von Johannes Bodwing

266 Kinder waren 2017 in der Gutbergschule, inzwischen sind es 293. Alleine bei der letzten Einschulung mussten 70 neue Kinder untergebracht werden, stellte Bürgermeister Manfred Schwinn dar. Vor dem Neubau wurden verschiedene Alternativen geprüft, sagte Schwinn. Darunter die Reaktivierung der Kappelschule, die Nutzung der Schule an der Waldwiese sowie ein Aufstocken des Betreuungstrakes der Gutbergschule. Doch mal war es zu unwirtschaftlich oder aus anderen Gründen nicht zu realisieren.

Die jetzige Erweiterung links der Zufahrt zum Schulgebäude soll im Dezember fertig sein. Dort sollen nur Klassen für die Erstklässler sein. „Zum Eingewöhnen“, sagte Rektorin Tanja Thewes. Denn das Hauptgebäude sei für die Kleinen recht groß und unübersichtlich.

Die Herstellungskosten liegen bei 1,5 Millionen Euro. Davon übernimmt das Kultusministerium 400 000 Euro. Damit entstand ein eingeschossiges Gebäude in der ehemaligen Zufahrt zur Turnhalle.

Mittig in der Längsseite liegt der Eingang. Dahinter ein Foyer, von dem aus die Klassenräume zugänglich sind. Einer der Räume kann nochmals unterteilt werden, beispielsweise für unterschiedliche Gruppenarbeiten oder Förderung. Ein schräges Dach über den Klassenräumen ermöglichte Oberlichter, die etwa mittig im Gebäude liegen. Über sie fällt zusätzliches Tageslicht in die Klassen. Die Länge des Gebäudes beträgt 40,86 Meter, die Breite 27,86 Meter, bei einer Höhe von 11,11 Metern. Die Gesamtfläche umfasst 481,88 Quadratmeter, der umbaute Raum 2218,93 Kubikmeter.

Jedes Klassenzimmer ist 64 Quadratmeter groß. Dazu kommen ein kleiner Putzraum, WC für die Kinder sowie für Lehrer und Behinderte. Alle Klassen sollen später digitale Tafeln bekommen. Eine Wärmepumpe auf dem Dach trägt zur Energieversorgung bei.

Die Erweiterung der Gutbergschule. Foto: Johannes A. Bodwing Foto: az

Einer der vier Klassenräume lässt sich mittig aufteilen. Foto: Johannes A. Bodwing Foto: az