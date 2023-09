Markt oberhalb des Freizeitgeländes zur B 420 geplant Stadtrat gibt grünes Licht für die Supermarkt-Pläne in Ottweiler

Nach dem Ortsrat Fürth vor zwei Wochen (die SZ hat berichtet) hat am Donnerstag auch der Stadtrat Ottweiler dem geplanten Bau eines Einkaufsmarktes in Fürth zugestimmt. Allerdings ist es bei dieser Maßnahme nicht damit getan, einen Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungsplan teilweise zu ändern. Die vorgesehene Fläche im Einmündungsbereich Weiherstraße/Bundesstraße 420 liegt zum Teil in einem Landschaftsschutzgebiet und zudem ist eine kleinere Teilfläche als geschütztes Biotop ausgewiesen, so dass auch umweltrechtliche Vorgaben beachtet und umgesetzt werden müssen. Das geht aus der Sitzungsvorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt hervor.