So war noch nx : Großmaul-Zeitung ist bald erhältlich

Foto: Matthias Zimmermann

Ottweiler Die Satiregazette des „So war noch nix“ aus Ottweiler ist gedruckt, teilt der Verein mit. Der Verkauf startet am Fetten Donnerstag, 11. Februar, coronakonform in Ottweiler Geschäften. Den Kunden ist es selbst überlassen, was sie bereit sind zu bezahlen.

Der eigentlich im Schlosstheater alljährlich stattfindende Maskenball kommt am Freitag, 12. Februar, als Livestream in die Wohnstuben der Fastnachter. Dafür hat der Verein zwei DJs am Start, die ihr Programm an diesem Tag um 20.11 Uhr starten.