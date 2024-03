Trotz vielen Herausforderungen „Seit ein paar Jahren gibt es einen Hype – das Imkern ist in geworden“

Vielerorts im Saarland beklagen sich Vereine über einen Nachwuchsmangel. Zumindest diesbezüglich muss sich Jürgen Schneider, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Saarländischer Imker (LSI), vergleichsweise wenig Sorgen machen. „Seit ein paar Jahren gibt es einen Hype – das Imkern ist in geworden“, hat er festgestellt. Als Beispiel nennt er seinen eigenen Bienenzuchtverein in Ottweiler: „Wir haben einen deutlichen Zuwachs in den letzten fünf Jahren an Neu-Mitgliedern.“