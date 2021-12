Gottesdienste in Ottweiler : Gottesdienste in Präsenz und digital

Ottweiler Die Evangelische Kirchengemeinde Ottweiler lädt zu Gottesdiensten an Weihnachten ein: An Heiligabend, 24. Dezember, findet um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt, um 18 Uhr die klassische Christvesper, um 22 Uhr eine Christmette.

Am 1. Feiertag, 25. Dezember, findetum 9.15 Uhr im Gemeinschaftshaus in Mainzweiler und um 10.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Steinbach Gottesdienst statt; am 2. Feiertag um 17 Uhr im Raum unter der Lindenhalle in Stennweiler und um 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in Hirzweiler.

Zum Jahreswechsel findet an Silvester, 31. Dezember, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Steinbach und um 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirchen in Ottweiler ein Gottesdienst statt. Am Neujahrstag um 15.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in Mainzweiler, um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Hirzweiler. Und am 2.Januar wird um 10.30 Uhr Präsenzgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Ottweiler gefeiert.