In Werns Mühle geht es um die Wurst Anna Keller will mit der „Bergmannskuh“ punkten

Schon im Kindergarten, erzählt Anna Keller, habe sie den Wunsch gehabt, später einmal Köchin zu werden. Eine andere berufliche Richtung einzuschlagen, sagt sie, sei für sie nie in Frage gekommen. Auch mit dem Abitur in der Tasche, erklärt sie, wollte sie erst einmal eine Ausbildung machen, ein späteres Studium schließt sie nicht aus. Für die 24-Jährige ist der Familienbetrieb kein Fluch, ganz im Gegenteil: „Ich sehe es als großen Vorteil, dass ich in eine Gastronomiefamilie geboren wurde.“ Inzwischen steht Anna Keller nach ihrer Ausbildung bei Cliff Hämmerle seit 2020 in Werns Mühle im Ottweiler Stadtteil Fürth am Herd – zusammen mit ihrem Vater Markus Keller. Er sei der Küchenchef, seine Tochter leiste, sagt sie, derzeit viel Überzeugungsarbeit: „Das ist wie überall, wo Generationen miteinander arbeiten.“