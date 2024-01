Das Schicksal des Ottweilers Wilhelm Diesel Die Geschichte des ersten Saarländers, der der Aktion 14f13 zum Opfer fiel

Einer der erklärten Schwerpunkte von Hans-Joachim Hoffmann sind die Hintergründe zu der radikalen Auslöschung einer einstmals blühenden jüdischen Gemeinde in Ottweiler. Hoffmann setzte sich zusammen mit Hans Werner Büchel, ebenfalls in Ottweiler im Bereich der Heimatforschung tätig, für die Verlegung von Stolpersteinen ein. Regelmäßig führt Hans-Joachim Hoffmann über den jüdischen Friedhof in Ottweiler. Als Buchautor hat er sich mit seiner akribischen Arbeit längst einen Namen gemacht. Wenn Heimatforscher Hoffmann sich mit der Lokalhistorie auseinandersetzt, stellt er die Geschehnisse auch immer in den Kontext zu der nationalen Entwicklung. Unter seinen Veröffentlichungen finden sich zahlreiche biografische Skizzen verfolgter Bürgerinnen und Bürger.