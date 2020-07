Fußball-Saarlandliga : FSG-Kicker sind im Aufgalopp

Steinbach Ottweiler/Steinbach präsentiert sich für die nächste Saison in der Saarlandliga „runderneuert“. Klares Bekenntnis zur Jugend.

(heb) Mit einem neuen Trainertrio, zehn neuen Spielern und einem klaren Bekenntnis zur Jugend hat die FSG Ottweiler/Steinbach mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Saarlandliga begonnen. Wann die Spielzeit 2020/21 in der höchsten saarländischen Spielklasse beginnt, ist allerdings noch völlig offen. „Wir haben die FSG runderneuert“, erklärt der neue Trainer Boris Becker, der nach einigen Jahren als Spieler jetzt in anderer Funktion für den Verein tätig ist.