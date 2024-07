FSG Ottweiler-Steinbach Der wichtigste Neuzugang fehlt in der Vorrunde

Die FSG Ottweiler-Steinbach steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost. Mit wöchentlich vier Trainingseinheiten will Trainer Kai Decker seinen Kader bis zum Auftaktspiel am Sonntag, 28. Juli, um 15 Uhr zuhause gegen die SG Nohfelden-Wolfersweiler körperlich und taktisch fit machen. Allerdings kann er mit seinen Spielern während der Vorbereitungszeit nicht in gewohnter Umgebung trainieren. Der Rasenplatz in Steinbach ist nach Vandalismusschäden vor einigen Monaten noch nicht wieder bespielbar. Die FSG Ottweiler-Steinbach muss deshalb auf die Plätze in Fürth, Münchwies oder nach Ottweiler ausweichen. Decker ist „froh und dankbar, dass die befreundeten Nachbarvereine uns diese Möglichkeit bieten“. Spätestens bis zum ersten Saisonspiel wird der Rasen auf der Trift aber fertig sein, beruhigt der Trainer.