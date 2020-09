Fußball-Saarlandliga : Torloses Unentschieden freut Trainer Becker

Steinbach FSG Ottweiler-Steinbach holt ersten Punkt in der neuen Runde der Fußball-Saarlandliga.

„Vor dem Spiel wollten wir natürlich drei Punkte“, gab er zu, „aber hinterher bin ich mit dem Punkt zufrieden“. Die Mannschaft habe „super gegen den Ball gespielt“, lobte er seine Elf, „und deshalb steht die Null zu Recht“. Vor 150 Zuschauern im Waldstadion auf der Trift war es in den Anfangsminuten zwischen beiden Mannschaften ein Abtasten und das Geschehen spielte sich zumeist im Mittelfeld ab. In der siebten Minute hatte Eugen Felberg dann die erste Steinbacher Gelegenheit, aber sein Schuss aus 16 Metern ging knapp über das Tor. Nach einer halben Stunde hatte der Homburger Nourredine El Khadem die bis dahin größte Chance des Spiels, aber sein Schuss aus kurzer Distanz lenkte FSG-Torwart Sascha Seiwert mit tollem Reflex zur Ecke. In der 40. Spielminute hatte der Homburger Alexander Dorney noch eine weitere gute Möglichkeit, aber sein Schrägschuss ging knapp am Tor vorbei. Dann war Halbzeit und der sportliche Leiter der FSG brachte die Steinbacher Probleme in der ersten 45 Minuten auf den Punkt. „Wir tun uns sehr schwer im Spiel nach vorn“, meinte Dirk Habermann und mit dieser Erkenntnis stand er nicht allein. Aber den Gästen ging es nicht anders, weil auch die Steinbacher Defensive sehr konzentriert zur Sache ging. Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste immer öfter mit langen Pässen aus der eigenen Abwehr das Mittelfeld zu überbrücken, aber die Steinbacher Abwehr war zumeist im Bild und ließ bis auf eine gefährliche Situation nicht viel zu. Da lag die Homburger Führung in der Luft, aber die Grün-weißen verstolperten den Ball im Fünfmeteraum. Bei Steinbach lief jetzt viel über Leon Böhnlein auf der linken Angriffsseite. Er hatte in der 85. Minute die beste Steinbacher Gelegenheit bis dahin, doch sein Schrägschuss streifte nur die Querlatte. Die allerletzte Möglichkeit des Spiels hatte Lukas Hainer für die Gastgeber, aber sein Freistoß aus 20 Metern war eine sichere Sache für Gästetorhüter Niklas Knichel. Dann war Schluss und der erste Steinbacher Punkt unter Dach und Fach.