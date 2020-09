Fußball-Saarlandliga : FSG will einen Schritt nach vorne machen

Steinbach Fußball-Saarlandliga: Nach der herben Niederlage in Quierschied peilt die FSG Ottweiler/Steinbach gegen Saar 05 den ersten Saisonsieg an.

Von Heinz Bier

Die deutliche 2:5-Niederlage am vergangenen Wochenende in Quierschied wird beim Fußball-Saarlandligisten FSG Ottweiler/Steinbach keine Nachwirkungen hinterlassen. Das versichert zumindest der Trainer. „Wir haben die Niederlage verdaut, haben das Ganze am Montag aufgearbeitet und jetzt richten wir unseren Fokus auf Saar 05“, gibt Boris Becker vor dem Duell der noch sieglosen Tabellennachbarn am Samstag um 16 Uhr im Steinbacher Stadion auf der Trift zu verstehen. Beide Mannschaften haben bisher lediglich einen Punkt – und in den ersten drei Spielen schon acht Gegentore kassiert. Auch wenn die Saison noch jung ist, kann also durchaus von einem Kellerduell gesprochen werden.

Von einer Drucksituation will der Steinbacher Trainer dennoch nicht reden, „aber im Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten sollte schon der erste Dreier her“, fordert Becker. Der Wille sei vorhanden, versichert er, „denn nach dem bisherigen Saisonverlauf merkt man der Mannschaft schon die Entschlossenheit an, einen Schritt nach vorn zu machen“. Becker ist klar, dass beide Trainer mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein können und deshalb sei die Begegnung am Samstag „für beide Mannschaften auch richtungsweisend“. „Aber die Saison ist noch jung“, betont Becker und schon mit zwei oder drei Siegen könne man einen ganz großen Sprung in der Tabelle machen. „Panik kommt in Steinbach sicher nicht auf“, beteuert der 35-Jährige.