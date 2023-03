Vorstandwahlen und ein neuer Ehrenvorsitzender : Förderverein Maria Geburt stellt sich neu auf

Ottweiler Noch einmal unter dem alten Namen hatte der Kirchbauförderverein zur Mitgliederversammlung ins Pfarrheim eingeladen. Künftig lautet der Vereinsname Förderverein der Kirche Maria Geburt Ottweiler. Das beschlossen die Mitglieder im Rahmen einer Änderung der Vereinssatzung.

„Da es die alte Pfarrgemeinde nicht mehr gibt, das Patrozinium Maria Geburt aber weiter erhalten bleibt, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erläutert der Vorsitzende Hans Werner Büchel die Namensänderung und ergänzt: „Zudem haben wir den Wortteil ,Kirchbau´ entfernt, weil unser Verein, anders als bei vergleichbaren früheren Einrichtungen in der Pfarrei, zeitlich unbefristet, also auf Dauer angelegt ist.“

Per Satzungsänderung wurde auch der Förderbereich des Vereins neu definiert, der künftig nur noch das Kirchengebäude, das Pfarrhaus und das Pfarrheim umfassen wird. „Projekte an diesen Gebäuden, die von Trier genehmigt werden müssen, werden vom Bistum derzeit noch zu 60 Prozent bezuschusst, während die restlichen 40 Prozent von der Pfarrei zu tragen sind“, erläutert Büchel. „In solchen Fällen kommt die Förderung durch unseren Verein zum Tragen, damit dieser Eigenanteil der Pfarrei abgemildert wird.“ Bisweilen kommt es auch zu unvorhersehbaren Überraschungen. So entpuppte sich vor wenigen Jahren ein Wasserschaden am Sakristeidach als Fall für die Totalsanierung.