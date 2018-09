Feuerwehr im Einsatz scheitert an Straßenpoller

Flammen in einem Wohnhaus in der Ottweiler Innenstadt haben die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach SZ-Informationen war sie alarmiert worden, weil es in einem Keller brannte. Wenig später stellte sich heraus, dass ein Regal in einem der Räume loderte.

Ungeplanter Zwischenstopp

FOTO: Matthias Zimmermann

FOTO: Matthias Zimmermann

Brisant: Bei ihrem Weg zur Unglücksstelle scheiterten zunächst die aus Neunkirchen zusätzlich zu Hilfe gerufenen Kollegen an einer Barriere: Ein Straßenpoller versperrte die direkte Fahrt durch die Altstadt. Der Drehleiterwagen und eine Polizeistreife mussten eine Weile ausharren, bis der Weg frei war. Ortskundige Wehren aus Ottweiler, Mainzweiler und Steinbach hatten unabhängig davon die freie Route gewählt.

Jetzt wissen alle bescheid

Den Neunkircher Wehrleuten sei nicht bekannt gewesen, dass seit einigen Monaten bereits die Altstadt am Wochenende durch Poller abgeriegelt ist, um diese vom Durchgangsverkehr freizuhalten. Im Nachgang zu dem unplanmäßigen Stopp seien alle Kollegen aus der Kreisstadt via E-Mail darüber informiert worden, damit sich dies nicht wiederholt.

Glimpflich ausgegangen

Das Feuer, das am späten Samstagabend (15. September) ausgebrochen war, ging übrigens glimpflich aus, der Schaden sei gering, berichtet ein Feuerwehrmann. Die Ursache ist noch unklar. Die Wehren aus Mainzweiler und Neunkirchen drehten wieder ab.