Jubiläum am Gymnasium Ottweiler Ehre dem geliebten Lern- und Lebensort

Die trauen sich was! Gäste während eines Festaktes von der Bühne herunter zu beschimpfen, ist schon eine Hausnummer. So geschehen bei der 150-Jahr-Feier des Gymnasiums Ottweiler (GO) im Schlosstheater. „Warum sehen alle so unterschiedlich aus?“, wunderten sich drei auf Barbie getrimmte Elftklässlerinnen mit Blick in den Saal, „und so hässlich?“ Nicht weniger provokant fielen die anderen Szenen des eigens zu diesem Anlass geschriebenen Mini-Theaterstücks aus. Rassismus im Fußballstadion und im Betrieb, Bodyshaming, Diskriminierung von Frauen im Gerichtssaal … „aber wir schlafen gut“, skandierten die von Eva Risch angeleiteten Schüler schließlich unisono. Für ihren minimalistischen und doch extrem ausdrucksstarken Beitrag „Wir sagen Nein!“ gab es stehend Applaus vom Publikum, das auch sonst einiges geboten bekam an diesem Abend.