„Das heute hat den Vogel abgeschossen“ Fassungslosigkeit im Stadtrat Ottweiler – AfD sorgt für Eklat

Unter dem Vorsitz des Ottweiler Bürgermeisters Holger Schäfer, CDU, wurde in der Stadtratssitzung zunächst der Wirtschaftsplan des E-Go Saar angenommen. Auch das umfangreiche Investitionsprogramm mit dem Schwerpunkt auf Kindergärten und Grundschulen stieß auf ungeteilte Zustimmung. Mit rund 500 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr wird Ottweiler 7,4 Millionen Euro investieren. Neben den Krediten in Höhe von 3,7 Millionen Euro, erläuterte Schäfer, kommen 2,8 Millionen Euro aus Sonderkrediten hinzu. Dieses Geld, so der Verwaltungschef, fließe in Grundschulen und Kindergärten.