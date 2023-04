Saisonauftakt Mit der Ostertalbahn in den Mai

Erstmals ist die Ostertalbahn Partner der Saarland-Card. Bei Vorlage ihrer Karte können die Saarland-Card-Inhaber kostenlos in den planmäßigen Museumszügen mitfahren. Während des Jahres sind auch wieder verschiedene Sonderfahrten geplant. Am 25. Juni geht es zum Mittelaltermarkt auf Burg Lichtenberg. Am 27. August findet im Bahnhof Schwarzerden ein Tag der offenen Tür statt. Am 4. November wird die rollende Weinprobe zwischen Schwarzerden und Ottweiler verkehren. Die Nikolaus-Sonderzüge rollen in der Adventszeit.