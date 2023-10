Erste Agrisolaranlage eingeweiht Die Solarszene schaut nach Ottweiler

Innovation ist das eine. Aber ohne Beharrlichkeit wäre der Agri-Solarpark Pfaffenthaler Hof als deutschlandweit erster seiner Art nie Realität geworden. „Lieber Herr Hussong, im April 2018 standen Sie das erste Mal bei mir im Büro und haben erklärt, was Sie vorhaben“, wandte sich Bürgermeister Holger Schäfer am Montagnachmittag im Beisein von circa 60 Zuschauern bewegt an die Hauptperson, Landwirt Jörg Hussong. Fünfeinhalb Jahre – eine Art Ultra-Marathonlauf, wie Heiko Hildebrandt, Vorstand der Next2Sun AG, bestätigte. Ohne Ausdauer, Nachdruck und Beharrlichkeit aller Beteiligten, allen voran der Stadt Ottweiler, würde man nicht hier stehen.