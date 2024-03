Lesung in Ottweiler In Erinnerung an das „andere Deutschland“

Vor kurzem stellte Hans-Joachim Hoffmann im Historischen Sitzungssaal im Landratsamt in Ottweiler sein neues Buch „Das andere Deutschland in Ottweiler und im Saargebiet“ im Dialog mit seiner Tochter Anna-Lena vor. Landrat Sören Meng wies in seiner Begrüßung auf die Bedeutung des historischen Datums der Lesung am 28. Februar hin, wie die Kreisverwaltung mitteilt. An diesen Tag vor 91 Jahren, am 28. Februar 1933, wurde die sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“ erlassen, mit der wesentliche Grundrechte außer Kraft gesetzt und eine wesentliche Voraussetzung für die Verfolgung der Gegner des Nationalismus geschaffen wurde. Zugleich betonte er, dass Erinnerungsarbeit an die Geschehnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus unerlässlich sei, um aus der Geschichte zu lernen.