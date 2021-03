Jubiläum : Der verloren geglaubte Titel des TuS Steinbach

Steinbach Vor 25 Jahren schien der TuS Steinbach die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga auf der Zielgeraden der Saison zu verspielen. Am Ende entschieden die Steinbacher den packenden Zweikampf gegen den FC Gronig aber hauchdünn für sich.

(sho) Ein Blick in die Vergangenheit – genauer gesagt den Sommer 1996, vor fast 25 Jahren: In jenem Jahr wurde nicht nur die deutsche Nationalmannschaft um den Furpacher Stefan Kuntz Europameister. Auch die damals eigenständigen Fußballer des TuS Steinbach, die heute als FSG Ottweiler-Steinbach in der Saarlandliga an den Start gehen, feierten den vielleicht schönsten Titel ihrer Vereinsgeschichte. Auf jeden Fall aber den spannendsten.

Denn die Spielzeit 1995/96 in der Landesliga Nordost elektrisierte den ganzen Landkreis. Gegen den seinerzeit ebenfalls eigenständigen FC Gronig lieferten sich die Steinbacher einen packenden Zweikampf um die Meisterschaft. Am vorletzten Spieltag kam es auf dem Steinbacher Rasenplatz zum großen Showdown zwischen den beiden Teams. Die Steinbacher standen zu diesem Zeitpunkt mit 62 Punkten zwei Zähler vor dem einzigen Verfolger aus Gronig an der Tabellenspitze. Ein Heimsieg hätte den vorzeitigen Titel und den Aufstieg in die damals höchste saarländische Spielklasse, die Verbandsliga bedeutet.

Rund 1200 Zuschauer verwandelten den Sportplatz in einen Hexenkessel. Doch ausgerechnet in der vermeintlich alles entscheidenden Partie zeigte der TuS Nerven. Den Groniger Führungstreffer durch Alexander Neis konnte Steinbachs Michael Kuntz in der ersten Hälfte noch ausgleichen. Doch nachdem Leis die Gäste erneut in Front geschossen hatte, scheiterten die TuS-Spieler gleich zwei Mal am Aluminium. Ein weiterer Treffer von Kuntz wurde nicht anerkannt. Als Gronig in der Schlussphase mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie schraubte, hatten sich die Steinbacher Aufstiegshoffnungen fast in Luft aufgelöst. Denn Gronig zog in der Tabelle um einen Punkt am TuS vorbei. Und Relegationsspiele gab es damals nicht. Nur der Erste durfte aufsteigen.