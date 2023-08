„Ich habe mich zu Tode erschrocken“ Frau berichtet – „Entflohener Häftling aus Ottweiler stand fast nackt in meiner Küche“

„Da hatte ich echt noch Glück. Es hätte ja weiß Gott was passieren können. Aber eigentlich war er ja sogar ganz freundlich“, schildert eine Niederlinxweilerin eine Begegnung der ganz besonderen Art. Sie traf am Wochenende mutmaßlich auf den kurz zuvor entflohenen Häftling aus der Justizvollzugsanstalt in Ottweiler, der noch immer gesucht wird.