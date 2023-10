Sandhof in Mainzweiler Bulle Bobby ist der Chef der 27 English Longhorns

Der jüngste ist noch nicht ganz eine Woche alt. Der kleine Gustav, geboren am 23. Oktober, mag es noch, nah bei der Mama zu sein. Im rundum offenen Stall hier auf der Weide in Mainzweiler haben die beiden ein abgetrenntes Stückchen ganz für sich. Viel Platz zum Kuscheln und auch, um in Ruhe zu futtern. Gustav gehört zur Herde von zurzeit 27 English Longhorns. Seit 2019 gibt es die Herde auf dem Sandhof in Mainzweiler. Hier betreibt Gerd Volz eine Pferdepension. Doch irgendwann dachte der Landwirt: Eine Rinderherde soll wieder her. Die besteht aus mindestens zehn Tieren. Also hat er sich auf die Suche gemacht. Gefunden hat er im Saarland erst einmal nichts. Was erschwerend hinzukam: Der Hof ist biozertifiziert, das musste also auch für die Herde gelten. Doch Stefan Brill aus Humes wusste Rat. Der ist Hobby-Rinder-Halter, hat so vier, fünf English Longhorns und Volz auf die Idee mit dieser Rasse gebracht.