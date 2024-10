Energiegenossenschaft Fürth Pioniere in Sachen Nahwärmeversorgung

Zwölf Jahre nach Gründung der Energiegenossenschaft Fürth im Jahr 2012 und zehn Jahre nach Beginn der erforderlichen Bauarbeiten ist die Nahwärmeversorgung in Fürth und in Dörrenbach längst zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Das bestätigt Axel Haßdenteufel, der Vorsitzende der Genossenschaft und einer der Initiatoren des Projekts. „Wir haben damals mit 200 Kunden in beiden Orten angefangen“, erzählte er am Sonntag beim Tag der offenen Tür in der Energiezentrale in Fürth, „und mittlerweile sind wir bei 270“. Ohne größere Baumaßnahme seien sogar noch weitere 50 Anschlüsse möglich, sagt er weiter. Für den 64-jährigen pensionierten Diplomingenieur ist das ambitionierte Projekt „mehr oder weniger“ zu einer Lebensaufgabe geworden, wie er selber sagt, denn am Ende der Fahnenstange sehen sich die Verantwortlichen noch nicht.