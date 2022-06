Man müsste sie erfinden : Eiskalt-süße Erinnerungen

„Ein Eisbecher Schwarz-Weiß.“ Das war unsere Standardbestellung in der „HO-Milchbar“. Weiße Gasse, ein paar Katzensprünge entfernt vom Altmarkt, damals noch in voller Größe Austragungsort des heiligen Striezelmarktes, und der Ruine der Frauenkirche.

In der Eisdiele herrschte Selbstbedienung. Und Jugendliche wie wir aus Dresden-Mitte stellten einen Großteil der Kundschaft. Gerüchteweise sollen dort vermehrt erste Küsse getauscht worden sein.

Eiscafés sind die Exoten unter den Gastronomiebetrieben. Kein „richtiges“ Restaurant, aber auch kein Kiosk, mehr so eine Mischform. An die sich im Laufe eines Lebens einige bunteste Erinnerungen knüpfen. Vor fast 20 Jahren endete beispielsweise die Entführung der halbwegs jungen Braut in einem Blieskasteler Eiscafé. Man wartete und wartete, aber kein Suchtrupp tauchte auf. Irgendwann resignierten die Kidnapper, zahlten und brachten die Deern zurück.