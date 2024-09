Umfeld gesperrt Einsturz-Gefahr in Ottweiler Altstadt – Riss im Haus klafft wohl schon seit Jahren

Schreckensmoment in Ottweiler: Ein Haus mitten in der Altstadt ist einsturzgefährdet. Das dort lebende Ehepaar muss sein Zuhause sofort verlassen und anderweitig unterkommen. Experten der Unteren Bauaufsicht (UBA) beim Landkreis Neunkirchen weisen an, den historischen Bau zu sperren. Vertreter des Technischen Hilfswerkes (THW) sichern mit schweren Stützen das alte Gemäuer, damit es nicht zusammenbricht.