Schulmuseum Ottweiler : Rückblick auf 30 Jahre Schulmuseum

Ottweiler Frühere Vorstands- und Beiratsmitglieder des Ottweiler Schulmuseums wurden für ihr Wirken gewürdigt. Sie hatten das Schulmuseum mitinitiiert, ebenso viele Veranstaltungen rund um die Schulgeschichte.

Im Familiencafé „Wichtelstübchen“ stand eine Feierstunde an: Die Verabschiedung ehrenamtlicher Freunde des Schulmuseums sollte gewürdigt werden. Ein herzliches Willkommen galt deshalb früheren Vorstands- und Beiratsmitgliedern, allesamt der Museumsstätte seit Jahrzehnten verbunden, wie die Stadtverwaltung Ottweiler mitteilt. Der Gruß richtete sich an weitere ehrenamtliche Kräfte aus dem Bereich der Gruppenführung und der Aufsicht.

Der Einladung gefolgt war zudem Prof. em. Horst Schiffler, der „Vater“ des Schulmuseums. Sie alle begrüßte der Ottweiler Bürgermeister Holger Schäfer in seiner Funktion als aktueller Vorstandsvorsitzender der Stiftung Saarländisches Schulmuseum und damit als Nachfolger Bürgermeister Hans-Heinrich Rödles.

An die Gründung und an die nachfolgenden Jahre erinnerten sich Bürgermeister i. R. Rödle und die früheren Vorstandsmitglieder Volker Groß, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neunkirchen i. R., und Franz-Josef Schumann, Präsident des Sparkassenverbandes i. R. Ihnen wurde gedankt, wie gleichermaßen, wenn auch in Abwesenheit, Günther Sticher. Er hatte den Vorsitz des früheren Beirates inne, den inzwischen Otto Lauermann übernahm.