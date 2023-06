Lautenbach ist nächste Saison Bezirksligist „Dieser Aufstieg war eigentlich nicht geplant“

Die Fußballer des 1. FC Lautenbach spielen nach einem Jahr in der Kreisliga A Blies/Nahe kommende Saison in der Bezirksliga Blies/Nahe. Das Team von Trainer Dieter Drobczynski gewann am Mittwoch das Entscheidungsspiel um den Aufstieg der Kreisliga-Vizemeister im Nordsaar-Bereich. Vor 330 Zuschauern in Oberlinxweiler setzte sich der 1. FC mit 3:1 (1:1) gegen die SG Saubach II durch.