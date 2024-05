Ausstellung in Mainzweiler Wiedersehen macht Freude: Farbstarkes von Doris Rauber

Doris Rauber malt seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft verschiedenste Motive in Acryl und Öl auf Leinwand und Papier. Muße dazu fand die Ottweilerin erst im Ruhestand. Dabei hatte sie lange quasi an der Quelle gesessen: die letzten zwölf Jahre ihrer Erwerbstätigkeit nämlich, in denen sie die Bastelabteilung eines Baumarkts leitete. Was lange her ist. Sich kreativ auszuleben, ist aus dem Leben Doris Raubers überhaupt nicht mehr wegzudenken. Mit unterschiedlichen Techniken gelingt es ihr Werke zu schaffen, in denen eine Synthese aus Gegenständlichem und Abstraktem einen ganz eigenen emotionalen Ausdruck findet. Gern verwendet die spätberufene Künstlerin dafür Naturmaterialien wie Rinde oder Blätter. Was vielen ihrer farbintensiven, kraftvollen Bildern eine sehr naturalistische Note gibt. Außer Pinsel und Spachtel nutzt sie zum Teil unkonventionelle Werkzeuge wie beispielsweise einen Fensterwischer, hatte Doris Rauber in einem früheren Interview mit der SZ verraten.