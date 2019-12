Stadtrat Ottweiler : Diskussion um Klinik-Standort hält an

Ottweiler Marienhaus GmbH bestritt im Stadtrat Ottweiler Schließungspläne, gibt aber keine Standortgarantie.

Ist es nur Gerede oder ist tatsächlich etwas dran? Diese Frage wollte der Ottweiler Stadtrat geklärt wissen und deshalb war die Zukunft der Marienhausklinik Ottweiler am Dienstag in der letzten Sitzung des Jahres das zentrale Thema. Der Hintergrund: Es kursieren Gerüchte, wonach im Ottweiler Krankenhaus in spätestens zwei Jahren die Lichter ausgehen. Bürgermeister Holger Schäfer (CDU) wurde konkret und wies darauf hin, dass ihm Anfang Dezember entsprechende Informationen zugegangen sind. Danach soll die innere Abteilung komplett nach St. Wendel wechseln, „und es gibt das Gerücht, den gesamten Standort Ottweiler zu schließen“, erklärte der Rathauschef. Aufklärung erhofften sich Rat und Verwaltung sowie zahlreiche Klinikmitarbeiter auf den Besucherstühlen von den verantwortlichen Mitarbeitern der Marienhausklinik, die als Sachverständige anwesend waren. Marienhaus-Geschäftsführer Klaus-Peter Raimund, der neben dem kaufmännischen Direktor Rainer Kropp und dem Ärztlichen Direktor Dr. Martin Bier an der Sitzung im Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses teilnahm, widersprach sämtlichen Spekulationen in dieser Richtung. Der Verbund zwischen den Häusern in Ottweiler und St. Wendel sei gut aufgestellt und es werde in bestimmten Bereichen auch eine engere Zusammenarbeit angestrebt, bestätigte der Geschäftsführer.