Absage des Weihnachtsmarktes : Ärger in Ottweiler wegen Absage des Marktes

Foto: Matthias Zimmermann

Ottweiler Der Ärger bei den Ottweiler Gastronomen und Gewerbetreibenden ist groß, seit die Stadt Ottweiler am Donnerstag den für diesen Sonntag geplanten Antikmarkt abgesagt hat. Ob ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, ist derzeit auch fraglich.

„Das war für alle eine große Enttäuschung. Vor allem die Gastronomen haben sich auf viele Besucher vorbereitet und bleiben jetzt auf ihrer Ware sitzen. Natürlich ist die Absage vor allem für sie ein großes Ärgernis“, erklärt Marion Strempel, Vorsitzende des Ottweiler Gewerbevereins auf Anfrage der SZ. Die vorangegangenen beiden Antikmärkte wären sehr gut organisiert und besucht gewesen, daher hätte man mit vielen Besuchern gerechnet, „aber es gibt nun mal Regelungen, die wir einhalten müssen“. Bislang sei der Markt als „Sonderveranstaltung“ durchgeführt worden, dies sei aber nicht mehr möglich, weil Händler von außerhalb dort ihre Waren anbieten.

Was es mit diesen Regelungen auf sich hat, erklärt Ralf Hoffmann, Pressesprecher der Stadt Ottweiler: „Eine aktuelle rechtliche Überprüfung ergab, dass die Durchführung eines Marktes in der Form des bisherigen Antik- und Trödelmarkts nicht mehr möglich ist. Die Errichtung von weitläufigen Absperrungen und hohen Gitterwänden auf dem Schloßhof und dem Rathausplatz kann wegen des Abstandsgebotes zu den Anwesen der Anwohner nicht in angemessener und erforderlicher Weise umgesetzt werden. Zudem kommen Hürden in Form der Einhaltung von 3G-Prüfungen wie Einlasskontrollen, Sicherheitsdienst und Nachverfolgungen hinzu.“ Eine Durchführung in der Altstadt sei daher nicht zu bewerkstelligen.

Eine Verlagerung auf Parkplätze außerhalb oder am Rande der Stadt unter der Einhaltung der Auflagen erscheine der Stadtverwaltung nicht praktikabel zu sein. Man hoffe aber darauf, bald wieder Events planen und umsetzen zu können.

Der Ottweiler Landtagsabgeordnete und Stadtratsmitglied Ralf Georgi (Die Linke) kritisiert in einem Schreiben die kurzfristige Absage des Marktes: „Am selben Tag, an dem das Robert-Koch-Institut meldet, dass vermutlich bis zu 84 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal und bis zu 80 Prozent sogar zweimal geimpft sind, ist die Absage eines Marktes an der frischen Luft völlig unverständlich.“