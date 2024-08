Betroffene warten noch immer auf finanzielle Hilfen „Die Situation frisst dich auf“ – so prekär ist die Lage drei Monate nach der Hochwasserkatastrophe in Ottweiler

Idyllisch gelegen sind die Häuser der Familien Luy und Cullmann in der Straße „Am Wasserwerk“ in Ottweiler ohne Zweifel. Von viel Grün umgeben und ohne Durchgangsverkehr bieten sie den idealen Rückzugsort vom Alltag. Die Nähe zur Blies, dazu die tiefe Lage. Dass es hier öfter zu Hochwasser komme, sagt Erich Luy, sei kein Geheimnis. Und auch Gerald Cullmann kennt es, dass „man dann schon mal die Möbel nach oben tragen muss, wenn das Wasser steigt.“ Doch das, was sich kurz vor Pfingsten im Wohngebiet Ziegelhütte in der Residenzstadt ereignete, sind sich die zwei Männer einig, das gab es noch nie.