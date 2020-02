KVHS Neunkirchen : Meditation für Anfänger und Fortgeschrittene

Neunkirchen Die Kreisvolkshochschule Neunkirchen bietet am Samstag, 29. Februar, von 14 bis 18 Uhr unter der Leitung von Bernhard Linz einen Meditationsworkshop für Anfänger und Fortgeschrittene an. Der Kurs findet in der alten Schule in Mainzweiler statt.



Eine telefonische oder schriftliche Anmeldung ist erforderlich.