Fußball-Saarlandliga : „Warten sehnsüchtig auf Entscheidungen“

In ihren Heimspielen machte die FSG Ottweiler-Steinbach den Gegnern das Leben in der unterbrochenen Saison schwer. Das Team um Tom Fink (am Ball) gewann auch gegen Saarlandliga-Schwergewichte wie den VfB Dillingen. Foto: Thomas Burgardt/Picasa

Steinbach Die FSG Ottweiler-Steinbach erhofft sich vom Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes am 9. Juni Klarheit, wie und wann es in der Fußball-Saarlandliga weitergeht.

Die FSG Ottweiler/Steinbach blickt dem virtuellen Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes am 9. Juni mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. Selbst wenn der Antrag des SFV, wonach es in allen Ligen keine Absteiger geben soll, keine Mehrheit fände, wären die Steinbacher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der sicheren Seite. Als Tabellen-15. der Saarlandliga trennen die FSG elf Zähler vom voraussichtlich ersten Abstiegsplatz. Selbst wenn die Runde überraschend doch noch fortgesetzt würde, hätte Ottweiler-Steinbach also beste Karten auf den Klassenerhalt. Das sieht auch der sportliche Leiter der FSG so, der aber fest von einem Abbruch ausgeht: „Wir hätten in der Restsaison noch neun Heimspiele in der Hinterhand gehabt“, erklärt Dirk Habermann, „mit unserer Heimstärke hätten wir die Klasse auch sportlich gehalten“. Die FSG hatte vier ihrer sechs Saisonsiege zu Hause gefeiert und dabei unter anderem Oberliga-Absteiger VfB Dillingen mit 2:1 bezwungen.