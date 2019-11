Blick auf den Landkreis Neunkirchen : Diakonie-Rückzug trifft drei Schulen

Ottweiler Nachmittagsbetreuung in Ottweiler muss neu geregelt werden. Schulleitungen bitten um Bedenkzeit.

Wie die Stadt Ottweiler auf SZ-Anfrage informierte, läuft derzeit das Bewerbungsverfahren für die Grundschule Neumünster. Hier war von Beginn an, seit der Einführung der nachmittäglichen Betreuung im Jahr 2003, die Diakonie damit betraut gewesen. So wie in Fürth, wo sich die Diakonie bereits vor einem Jahr zurückgezogen habe, berichtet Pressesprecher Ralf Hoffmann. Mit dem Ende des Schuljahres 2017/18 schloss zwar die Fürther Dependance der Grundschule Lehbesch ihre Türen. Die Kinder können aber weiterhin am Nachmittag die Betreuung besuchen. Das Angebot wird durch die St. Wendeler Initiative für Arbeit und Familie (WIAF) ermöglicht und läuft nach Angaben der Stadtverwaltung zur Zufriedenheit von Eltern und Kindern mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und sonstigen Aktivitäten. Die WIAF komme nun auch für die Nachmittagsbetreuung in der Schule Neumünster in Frage. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, so die Information.