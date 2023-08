Turnier herabgestuft Ottweiler: Geringe Resonanz auf Deutsch-Französische Tischfußballtage

Im Seniorendoppel spielten sich die Gebrüder Frank und Eric Reinermann, die in der Bundesliga für den TFC Roden am Start waren, ins Rampenlicht. Im Halbfinale setzten sie sich nach fünf hart umkämpften Sätzen gegen die favorisierten OTC Oldies Ulf Gabriel und Peter Thiry durch. Im 2. Halbfinale hatten die Brüder Claus und Josef Cornelius mit Alfred Schreiner und Helmut Dörr vom TFC Ludweiler mehr Mühe als erwartet, setzten sich am Ende jedoch durch. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit für das Ottweiler Brüderpaar. Gold also für Cornelius-Cornelius, Silber für Reinermann-Reinermann und Bronze für Schreiner-Dörr. Stephan Peter vom OTC gewann mit Thomas Pütz (TFC FriBi) die B- Runde und belegte am Ende genau wie Wolfgang Lawall mit Mario Rissmann (SpVg Odenkirchen) Platz 5.