Zu viele Pflichtaufgaben für die Kommunen Eine viel zu hohe Finanzlast für Ottweiler

Auf vier Seiten hat die Finanzverwaltung der Stadt Ottweiler auch in diesem Jahr den Haushaltsplan für interessierte Bürgerinnen und Bürger zusammengefasst. Neben einer Erläuterung des Bürgermeisters zu der allgemeinen Finanzentwicklung werden die Erträge und Aufwendungen ebenso offengelegt wie die Ausgaben und Investitionen, die die Stadt Ottweiler tätigen muss. Damit, erklärt Bürgermeister Holger Schäfer, CDU, möchte er eine größtmögliche Transparenz in der Bevölkerung schaffen. Die „Bürgerinformation zum Haushaltsplan 2024“ wird am Dienstagabend für die Gäste im Stadtrat ausgelegt und ist im Rathaus erhältlich, wie Kämmerin Iris Brück berichtet.