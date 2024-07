Der Sommer lässt auf sich warten - auch in den Freibädern im Kreis Solange Wasser nicht friert, ist Sommer

Die Anzeige im Auto springt zwischen 15 und 16 Grad Celsius Außentemperatur hin und her. „Hier sind es gute 17 Grad“, erklärt Schwimmmeister Ralf Becker beim Blick auf seine Temperaturanzeige. „Aber die hängt ja auch windgeschützt hier unter dem Dach der Schwimmbadhalle“, fügt er an und lacht. Im Gegensatz zur Sonne. Die lässt sich am Mittwochmittag nicht blicken. Immerhin halten die großen, dunklen Regenwolken für eine Weile dicht.