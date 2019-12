Gymnasium Ottweiler : Ein starkes Stück über die Freiheit

Ottweiler/Halle Das Gymnasium Ottweiler vertrat das Saarland beim Schultheater der Länder in Halle.

(red) Zügig räumen die Jugendlichen den Kofferraum des Reisebusses in der Ottweiler Seminarstraße aus. 14 schwarze Kunstlederwürfel kommen zum Vorschein. Darauf kleben einzelne große, weiße Buchstaben: zweimal E und I, F, R, H und T. Richtig zusammengestellt ergeben sie ein Wort: FREIHEIT. Alle strahlen. „Das war die beste Klassenfahrt, die wir je gemacht haben“, hört man einen Schüler resümieren. Auch die Lehrerin ist sichtlich erleichtert und ergänzt lachend: „Und das, obwohl wir in sechs Tagen insgesamt 16 Theaterstücke der unterschiedlichen Bundesländer gesehen und selbst vor großem Publikum gespielt haben.“ Vielleicht liegt auch gerade darin der Mehrwert im Vergleich zu anderen Lehrfahrten: Zeigen, was man kann und sich was trauen, anderen mit Wertschätzung begegnen und wertgeschätzt werden, Kritik aushalten und daran wachsen. So steht es in der Pressemitteilung der Schule. Der Grundkurs Darstellendes Spiel der Klassenstufe elf des Gymnasiums Ottweiler vertrat das Saarland vor wenigen Wochen beim Schultheater der Länder in Halle an der Saale. Die 35. Ausgabe des Festivals, zu dem der Bundesverband Theater in Schulen einmal im Jahr die beste Eigenproduktion aus jedem Bundesland einlädt, stand in diesem Jahr unter dem Motto „RAUM.BÜHNE“.