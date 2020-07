Gemeindereferentin : Neue Gemeindereferentin in Ottweiler

Ottweiler Die 27-jährige Carolin Godderis wird am 29. August durch Weihbischof Jörg Michael Peters zur Gemeindereferentin im Bistum Trier beauftragt.

Vor ihrem Abitur in Kastellaun war sie als Messdienerin, Lektorin und als Betreuerin bei Ferienfreizeiten aktiv, da könnte man meinen, dass die berufliche Entscheidung schnell klar war. Doch es schlugen zwei Herzen in Godderis’ Brust: Ihre Eltern, beide im betriebswirtschaftlichen Bereich unterwegs, haben ihr die Liebe zu Zahlen und Verwaltung vererbt. So war sie während des Studiums der Praktischen Theologie in zwei Welten unterwegs: In Mainz hat sie während der Studienzeit im Kolleg gelebt und konnte Leben und Glauben mit Studierenden aus den Bistümern Mainz, Speyer, Limburg und Trier teilen. Parallel dazu hatte sie ihren Nebenjob in der Personalabteilung der Uni-Klinik und dort die Möglichkeit, in die Verwaltungswelt einzutauchen. „Auch dieses Arbeiten hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Es war ein Ringen”, erinnert sie sich. Die Entscheidung fiel dann während ihrer Thailand-Rundreise, die sich an ihr Studium anschloss. Hier erreichte sie der Anruf, dass sie einen Platz im Pastoralkurs, so nennt man die dreijährige Ausbildung im pastoralen Dienst, bekommen kann. „Da habe ich mir gesagt: Es soll so sein, lass dich darauf ein, das wird bestimmt gut. Ab da begann eine Reise, die will ich nicht mehr missen”, beschreibt sie den weiteren Ausbildungsweg. Das erste Jahr der Ausbildung verbrachte sie in Mayen. Die Gemeindereferentin Evelyne Schumacher betreute sie, wurde zu ihrer Mentorin und prägte sie intensiv: „Sie lebt mit Leidenschaft für ihren Job, das hat mich mitgerissen.”