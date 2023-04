Kreis Neunkirchen teilt mit Landrat empfängt ausgezeichneten Arzt aus Dirmingen

Als Arzt engagiert er sich seit über 30 Jahren ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz und übernimmt seit vielen Jahren die medizinische Versorgung in der Aufnahmestelle für Geflüchtete in Lebach. Der seit Jahrzehnten in der Feuerwehr aktive Hweidi unterstützt zudem die Jugendfeuerwehr und ist weit über die Grenzen seines Wohnortes und des Landkreises für sein herzliches und bürgerschaftliches Engagement, auch im Zusammenhang mit Integration, bekannt.