Die Bürgergarde Ottweiler wird 50 Jahre Elf Fastnachts-Freunde müsst ihr sein

In den Vorstand, erzählt Heike Keip, stellvertretende Vorsitzende des Karnevalsvereins Bürgergarde Ottweiler, wollte sie eigentlich nie und auch der aktuelle Vorsitzende der Bürgergarde, Sascha Sonn, konnte damals, als er seine zukünftige Frau kennengelernt hat, nicht ahnen, dass er sich derart mit dem Fastnachtsvirus infizieren würde. „Ich bin vor zehn Jahren in den Verein gekommen, habe als Orgaleiter viel geschafft, war Stellvertreter und bin nun Vorsitzender“, fasst er seinen Werdegang kurz zusammen. Seit Mai 2023, sagt Sonn, hat er mit Heike Keip die Ämter getauscht, sie steht dem „Neuen“ an der Spitze des Vereins beratend zur Seite.