BSW-Treffen in Ottweiler Sahra Wagenknecht fordert Smartphone-Verbot an Grundschulen

BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht setzt sich für ein Smartphone-Verbot an Grundschulen ein. Kinder sollten in der Grundschule wieder ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernen, sagte Wagenknecht nach Angaben ihrer Partei beim ersten Treffen von Mitgliedern und Unterstützern des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Saarland. In Forschung und Bildung müsse mehr investiert werde, denn eine gute Bildungspolitik sei Voraussetzung, wenn der Wandel in der Wirtschaft gelingen solle.