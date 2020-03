Pfarrgemeinde Ottweiler : Erstmals Solibrot in Ottweiler – Reisessen am Misereor-Sonntag

Ottweiler Reisessen zum Abschluss der Misereor-Fastenaktion in der Pfarrgemeinde Maria Geburt.

Seit Aschermittwoch wird in der Ottweiler Rathausbäckerei erstmals das „Misereor-Solibrot“ angeboten. Dieses Brot der Solidarität ist ein Quinoa-Hirse-Vollkornbrot, das von Bäckermeister Sebastian Schäfer für die Solidaritätsaktion mit einer eigenen Rezeptur kreiert wurde. Das Solibrot ist nicht nur gesund und schmeckt gut, sondern bedeutet auch eine wichtige Unterstützung für Not leidende Familien und Frauen in Asien, Afrika und Lateinamerika, teilt die Pfarrgemeinde mit. Denn ein Teil des Erlöses geht direkt an Misereor und kommt somit der zielgenauen Projektarbeit dieses bischöflichen Hilfswerks der katholischen Kirche zugute. Die Aktion Solibrot wurde in Ottweiler auf Initiative des Pfarrgemeinderates Maria Geburt in Kooperation mit der Bäckerei Schaefer ins Leben gerufen. Das Solibrot gibt es noch bis einschließlich Samstag, 28. März, in der Rathausbäckerei am Rathausplatz in Ottweiler.