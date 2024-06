Gedenken an Frank Farian Spiesen-Elversberg: Das Beste aus 50 Jahren Konzertprogramm

Mit einem grandiosen Jubiläumskonzert begeisterte am Sonntagabend das Blasorchester der evangelischen Kirchengemeinde Elversberg in der Eventhalle des CFK Spiesen seine Besucher. Mit einem „Best of 50 Jahre“ präsentierte der Veranstalter einen gelungenen Auszug aus dem Konzertprogramm der letzten 50 Jahre. „Wir haben uns natürlich in mehreren Sonderproben intensiv auf unser heutiges Konzert vorbereitet“, verriet Dirigent Harald Theisen, der das Orchester seit 2018 leitet, im Vorfeld der Veranstaltung. „Umso schöner, dass wir für unser Konzert heute Abend auch viele Ehemalige gewinnen konnten, sodass wir mit einem großen Klangkörper mit rund 30 Musikerinnen und Musikern ein buntes Potpourri durch die Welt der Orchesterkompositionen präsentieren können. Ich bin sehr dankbar, dass alle Aktiven, aber auch Ehemalige so toll mitgezogen haben. Die Proben haben schon richtig Spaß auf unser heutiges Konzert gemacht.“