Pächter zieht sich aus Ottweiler zurück : Der Nassauer bleibt geschlossen

Ottweiler Corona und seine Folgen: Das beliebte Bistro wird auf dem Ottweiler Schlosshof schmerzlich vermisst.

Der Schlosshof in Ottweiler ohne den Nassauer und die dazu gehörende Außengastronomie – in der Vergangenheit war das kaum vorstellbar. Aber seit Monaten stehen Tische und Stühle vor dem Lokal gestapelt, und seit Ende Mai ist es offiziell: Der Nassauer ist geschlossen! Viele Jahre gehörte das Bistro zur „guten Stube der Stadt Ottweiler“, wie es Stadtpressesprecher Ralf Hoffmann formuliert. Zentral gelegen am Schlosshof, mit großer und einladender Außengastronomie, war der Nassauer insbesondere in den Sommermonaten immer eine gute Adresse. Bei Open-air-Veranstaltungen auf dem Schlosshof war der Biergarten vor dem Lokal für Zuschauer und Zuhörer der ideale Platz.

Aber schon seit geraumer Zeit ist das Mobiliar vor dem Eingang unberührt, was viele Leute bisher auf die Coronabestimmungen zurückgeführt haben. Aber auch nach Lockerung der Beschränkungen und bei idealem Biergartenwetter tat sich hier nichts. Mittlerweile ist es Gewissheit, dass der Nassauer geschlossen bleibt. Am 30. Mai haben der bisherige Pächter und das „Team Nassauer“ ihre Gäste und die Öffentlichkeit auf ihrer Facebookseite über die Schließung informiert. Als Grund führen sie an, dass sie es nicht geschafft haben, den zweiten und dritten Lockdown zu überstehen und deshalb das Lokal geschlossen wird. „Es werden wieder bessere Zeiten kommen“, heißt es dort fast schon wehmütig, „wir aber verabschieden uns von Euch, von Ottweiler und vom Nassauer“. Udo Schmitt, der letzte Pächter, war aus Zeitgründen nur zu einer kurzen Stellungnahme bereit. „Für mich gibt es im Nassauer keine Perspektive mehr“, erklärte Schmitt auf telefonische Anfrage in seiner St. Wendeler Altstadtkneipe, „die Pandemie hat uns reingerissen“.

Der Ottweiler Bürgermeister bedauert die derzeitige Situation, „denn eine Gastronomie an einem solch zentralen Ort ist schon wichtig, auch für die Stadt“, meint Holger Schäfer. Deshalb könne man nur hoffen, dass die Pachtsituation geklärt werden kann und es mit einer Nachfolgeregelung nicht allzu lange dauern wird. Er sei aber „ganz zuversichtlich“, sagt der Rathauschef, „dass dort rechtzeitig vor dem Sommer wieder eine Außengastronomie möglich sein wird“. Thomas Stutz, der am Schlosshof „Onkel Tom‘s Hütte“ betriebt, glaubt indes nicht, dass die Pandemiebeschränkungen alleine Ursache für die Schließung des Lokals sind. Der Pächter habe in dem Lokal einiges verändert, erzählt er beim Besuch der Saarbrücker Zeitung am Samstagmorgen, und vielen Gästen habe das nicht gefallen, die dem Nassauer dann den Rücken gekehrt hätten. „Das jetzt dort zu bleibt, ist auch für uns problematisch“, sagt Stutz weiter, „denn wenn hier die Außengastronomie fehlt, dann kommen auch die Leute nicht und das merken wir auch“. Lange werde dieser Zustand aber nicht anhalten, glaubt „Onkel Tom“ und er sei auf jeden Fall „guter Dinge, dass sich bald ein neuer Pächter findet“. Ähnlich äußert sich ein Mitarbeiter der Eismanufaktur La Passione unmittelbar daneben. „Es fehlt hier was, und ich hoffe, dass bald ein neuer Pächter kommt“, sagt auch Luciano, der Kellner, der an einem sommerlichen Vormittag den Außenbereich des Eiscafés für die Gäste vorbereitet. Dass der Nassauer zu ist, sei „schlecht für die ganze Stadt“, sagt Luciano, „aber insbesondere für den Schlosshof“. Deshalb müsse schnell jemand her, meint der freundliche Eiscafé-Mitarbeiter, „denn da muss es weitergehen“. Gerd Lessel war sichtlich überrascht, als ihm der SZ-Mitarbeiter von der Schließung des Nassauer erzählte. „Schon wieder eine Institution in Ottweiler weg“, kommentierte der Mainzweiler die neue Erkenntnis mit Kopfschütteln. „Da fehlt schon etwas“, meinte am Samstagmorgen auch Marktfrau Christiane Schmitt an ihrem Obst- und Gemüsestand im Pauluseck, „denn das war ja doch immer eine beliebte Anlaufstelle für die Leute“, sagt sie weiter. Wann das wieder der Fall sein wird, ist derzeit ungewiss, eine rasche Lösung würde dem Ambiente auf dem Ottweiler Schlosshof aber gut tun.