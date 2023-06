Blaulicht Ottweiler Polizei greift ein: "Teerkolonne" versucht, 87-Jährigen zu schädigen

Am Montagvormittag hat die Polizei nach Zeugenhinweisen eine siebenköpfige, reisende „Teerkolonne" im Bereich der Bahnhofstraße in Ottweiler gestellt. Ermittlungen vor Ort führten zu einem 87-jährigen Mann aus Ottweiler, der Opfer der „Teerkolonne" geworden war. Er hatte die Arbeiter mit geringfügigen Arbeiten beauftragte. Die Arbeiter führten allerdings weitere, nicht beauftragte Arbeiten durch. Im Anschluss forderten sie eine fünfstellige Summe für die Arbeiten. Durch den polizeilichen Einsatz wurde verhindert, so heißt es im Polizeibericht weiter, dass der Geschädigte die geforderte Summe bezahlte. Nach Feststellung der Personalien der Arbeiter, die allesamt bei einer griechischen Firma beschäftigt sein wollen, wurden sie wieder entlassen. Einem mitgeführter Lkw der „Teerkolonne" musste vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden, da er sich in einem nicht verkehrssicheren Zustand befand.