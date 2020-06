Malwettbewerb : Tolle Bilder zu einer verrückten Zeit

Ottweiler Beim Malwettbewerb der Stadt Ottweiler gab’s am Ende nur Gewinner.

Die „Corona-Angelegenheit“, wie sie Bürgermeister Holger Schäfer bei seiner Begrüßung nannte, ist manchmal auch für ein Lächeln gut. Etwa, wenn man 20 Kindern ihre wohlverdienten Geschenke kontaktlos übergeben soll – und das Problem kreativ löst, wie in diesem Fall das Rathausteam im Rahmen der kleinen Feierstunde im Schlosstheater: „Ihr findet euren Preis unter dem Tisch“, verriet Schäfer den Mädchen und Jungen, die sich sofort ihre Umschläge mit Gutscheinen für den örtlichen Spielwarenladen und das Eiscafe mit einem Griff unter die Tischplatte sicherten. Schäfer hatte es zuvor ausdrücklich bedauert, dass Großeltern und Freunde zu Hause bleiben mussten. „Mehr als 50 Personen sind nicht zugelassen für den Raum.“ Trotz Einschränkungen wollte man es sich aber nicht nehmen lassen, den jungen Künstlern von Angesicht zu Angesicht für ihre Bilder zu danken. „Über alle Altersgrenzen hinweg“ hatten Kinder zu Papier gebracht, was ihnen in diesen verrückten Zeiten auf der Seele brennt. Dargestellt werden sollte, „wen oder was vermisse ich oder worauf freue ich mich am meisten oder wen möchte ich als erstes besuchen“, rekapitulierte Schäfer noch mal kurz die Aufgabenstellung.