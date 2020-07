Kinderferienprogramm : Das war ein Drechseln, Schreinern, Meißeln

Ottweiler Beim Handwerkermarkt in Ottweiler konnten die Kinder allerlei ausprobieren.

Die Handwerksräume waren unter Zelten eingerichtet, die mit dekorativen Wimpeln miteinander verbunden waren. In den Zelten waren auch die benötigten Maschinen aufgebaut. Alle Kinder konnten an den sechs Stationen tätig werden und beispielsweise einen fertig gedrechselten Kreisel mit chinesischen Pinselfarben bemalen. Beim Schmied fertigten sie aus Hufeisen Messer, Nägel und Flaschenöffner. Die Bildhauerin leitete die Kinder zunächst einmal an, ihre eigenen Initialen in Ytong-Steine zu meißeln, bevor sie sich an Kunstwerken in Form von Tierobjekten versuchen durften. Der Schuhmacher lockte am Handwerkertag die Kinder mit seiner Information „Nicht ohne meine Glücksbohne“ an und fertigte dann mit den Kindern aus Lederstücken kleine Beutel, in denen die Glücksbohnen eingelegt wurden. Das Ganze beruht auf einer Mär, die von einem Bauer erzählt, der sich jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche steckte. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebte, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche in die rechte. Am Abend zählte er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche. Bei jeder Bohne erinnerte er sich an das positive Erlebnis und schlief zufrieden und glücklich ein.