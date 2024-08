Netzwerkarbeit in der Nachbarschaft „Dog-Talk“ bringt Menschen zusammen

„Ich glaube, wenn es diese Treffen nicht gäbe, hätten wir nie ein Wort miteinander gewechselt“, erklärt Janine Schwind aus Ottweiler. Für diese Aussage erntet sie zustimmendes Kopfnicken von Sabine Sokoll, die ebenfalls aus Ottweiler kommt. Und eigentlich kennen sich die beiden Frauen von den regelmäßigen Begegnungen bei den Gassi-Runden schon lange. „Doch unsere Hunde können nicht miteinander, also haben wir immer nur aus der Ferne gewinkt, an ein Gespräch war nicht zu denken“, sagt Schwind. Das, sind sich die zwei sicher, wäre wohl auch so geblieben, hätte nicht Ilka Honecker die Idee zum Dog-Talk gehabt. Bei den Treffen, für die die Hundehalterin aktuell ihre Terrasse zur Verfügung stellt, erklärt sie, stehen die Hundebesitzer im Mittelpunkt, „verträgliche Vierbeiner sind aber ebenfalls gerne gesehene Gäste“, so Honecker.